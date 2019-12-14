Количество безработных в Донецкой области составляет 116 тыс. человек

По данным исследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в январе–сентябре 2019 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 753,2 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 748,6 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 720,1 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составляло по 116,8 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 116,6 тыс. человек, то есть они в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Уровень занятости населения в возрасте 15–70 лет в январе–сентябре 2019 года составил 51,0% против 50,0% в январе–сентябре предыдущего года. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 61,1% (в январе–сентябре 2018 года было 59,4%).

Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди рабочей силы в возрасте 15–70 лет составил 13,5%, в трудоспособном возрасте – 13,9% (в январе–сентябре 2018 года было соответственно 14,0% и 14,5%). Уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в январе–сентябре 2019 года 8,1% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,4% рабочей силы трудоспособного возраста.

Среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости Донецкой области, в январе–сентябре 2019 года составило 10,8 тыс. человек, или 9,2% от количества безработных трудоспособного возраста (по методологии МОТ). Таким образом, регистрировалась лишь одиннадцатая часть всех безработных, остальные искали работу самостоятельно.