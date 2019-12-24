С января в Киеве устанавливают плату за ремонт домовых счетчиков воды

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В «Киевводоканале» рассказали, что надо знать об обслуживании за дополнительную плату узлов коммерческого учета воды в многоквартирных домах.
Плату начнут начислять уже с 1 января 2020 года.
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В компании напомнили, что в узел коммерческого учета входит не только сам общедомовой счетчик, но и другие конструктивные элементы: трубопроводы, запорная арматура, фильтры и прочее. Именно на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии всех элементов этого сложного комплекса будут расходоваться взносы, которые киевляне будут платить, начиная с января 2020 г., 1 раз в квартал.
За средства, полученные от ежеквартальных взносов на обслуживание приборов коммерческого учета (общедомовых счетчиков), Киевводоканал будет осуществлять периодическую поверку внутридомового счетчика и при необходимости ремонтировать его.
“Также мы регулярно будем проверять техническое состояние трубопроводов, будем ремонтировать и менять запорную арматуру, фильтры и клапаны, входящие в состав узла учета”, – говорят в «Киевводоканале».
Напоминаем, что взносы за обслуживание узлов коммерческого учета для большинства киевлян составят всего 10 гривен в квартал.
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