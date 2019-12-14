Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)

Новый дизель-поезд производства Крюковского вагонзавода выполняет обкаточный пробег по маршруту Кременчуг-Тернополь. Это на данный момент самый протяженный маршрут, который преодолевал ДПКр-3.

Как пишет ЦТС со ссылкой на информацию КВСЗ, вчера, 23 декабря, в 22-50 поезд покинул территорию завода. Утром 24 декабря он уже прошел станцию Фастов и следует дальше согласно установленному маршруту и диспетчерском графику движения.



Дизель-поездом управляют машинисты локомотивной бригады Южной железной дороги, прошедшие обучение на КВСЗ. Вместе с ними в пути работают машинист-инструктор, группа сопровождения от КВСЗ, Львовской железной дороги, департамента пригородных перевозок УЗ.

После обкаточного пробега дизель-поезд ДПКр-3 прибудет в Киев, где будет проходить подготовку к рейсам по маршруту Киев – аэропорт Борисполь, начало выполнения которых планируется в ближайшие дни.

Напомним, что ранее в этом месяце межведомственная приемная комиссия во главе с и.о. директора по инженерно-техническому обеспечению АО УЗ 17 декабря приняла решение разрешить Крюковскому вагоностроительному заводу изготовление опытной партии из 6 поездов ДПКр-3 по 3 вагона в составе каждого.