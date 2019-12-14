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Никаких аналогий с финансовыми пирамидами: НБУ объяснил размещение ОВГЗ

Никаких аналогий с финансовыми пирамидами: НБУ объяснил размещение ОВГЗ

Волноваться за каждое размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нет смысла, ведь они постоянно продаются, погашаются, снова продаются. Тем более, с начала года стоимость заимствований уменьшилась на 7-8 процентных пунктов, и в следующем году этот тренд будет продолжаться.

Об этом заявили в пресс-службе Национального банка Украины.

“Нацбанк и Минфин строят финансовую пирамиду с ОВГЗ?” – подобное вы непременно и неоднократно читали в постах блогеров или экономистов, уже пятый год подряд предсказывающих то дефолт, или просто доллар по 40. Но такой прогноз все не сбывается”, – отметили в регуляторе.

Также в НБУ объяснили причины этого: ОВГЗ – это государственные облигации, которые Министерство финансов выпускает для финансирования дефицита бюджета. Обязательства по этим бумагам являются частью государственного долга. Волноваться за каждое размещение ОВГЗ нет смысла, ведь они постоянно продаются, погашаются, снова продаются и так по кругу. Кстати, это не украинская находка, деньги занимают правительства всех государств, указали в Нацбанке.

Настоящие риски для макрофинансовой стабильности заключаются не в отдельных размещениях ОВГЗ, а в динамике государственного долга, размеры которого обычно сравниваются с размером ВВП страны. Если государственный долг постоянно растет – это плохо. Если его соотношение к ВВП приобрело угрожающие размеры – еще хуже, отметили в НБУ.

Ключевой признак финансовой пирамиды – это как раз постоянное привлечение новых и каждый раз все более дорогих долгов для выплат по старым долгам, когда в результате объем долга растет и обслуживать его становится все труднее. Но в нашем случае все наоборот.

По материалам УНН
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