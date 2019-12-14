Товарооборот предприятий розничной торговли в этом году увеличился на 11,5% - Госстат

За январь-ноябрь 2019 года товарооборот розничных предприятий Украины увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За 11 месяцев 2019 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 710,7 млрд грн, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером по объемам товарооборота розничных предприятий в январе-ноябре 2019 года был город Киев (165,3 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (70,8 млрд грн), второе – Киевская (57,8 млрд грн), третье – Одесская (57,0 млрд грн).

Наименьшие объемы розничного товарооборота за 11 месяцев 2019 года продемонстрировали розничные предприятия Луганской (4,6 млрд грн), Черновицкой (7,4 млрд грн) и Тернопольской (7,9 млрд грн) областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе-ноябре 2018 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 595,7 млрд грн, что на 5,8% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период 2017 года.

Данные приведены без учета розничного товарооборота физических лиц-предпринимателей, а также временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.