Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Правительство запустило сервис, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.

“Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью”, – пишет Дубилет.

Ознакомиться с новым сервисом можно по ссылке .

Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.

Как работает сервис:

вместо бумажной квитанции вы предоставляете ее код;

тот, кто проверяет платеж, должен зайти на сайт и ввести этот код.

“Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги”, – добавил он.

Что появится в сервисе в ближайшее время:

пока к сервису подключены два банка — ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время;

в течение месяца будут изменены должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг;

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