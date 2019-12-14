Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

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Правительство запустило сервис, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.
“Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью”, – пишет Дубилет.
Ознакомиться с новым сервисом можно по ссылке.
Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.
Как работает сервис:
“Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги”, – добавил он.
Что появится в сервисе в ближайшее время:
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