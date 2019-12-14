0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Правительство запустило сервис, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.

“Этот сервис сэкономит украинцам кучу времени. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их в бумаге с мокрой печатью”, – пишет Дубилет.

Ознакомиться с новым сервисом можно по ссылке.

Сейчас, если вы оплачиваете госуслуги (паспорт, авто, загс и тому подобное) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение.

Как работает сервис:

  • вместо бумажной квитанции вы предоставляете ее код;
  • тот, кто проверяет платеж, должен зайти на сайт и ввести этот код.

“Кстати, часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Этот сервис позволит теперь платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, вы будете экономить не только время, но и деньги”, – добавил он.

Что появится в сервисе в ближайшее время:

  • пока к сервису подключены два банка — ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время;
  • в течение месяца будут изменены должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг;

Читайте также: Топ-4 проблемы иностранцев в Украине – Дубилет

  • в будущем этот сервис позволит легче запускать и электронные сервисы;
  • появится горячая линия, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Заказать карту Приватбанка на Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.