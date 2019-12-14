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Rolls-Royce завершила сборку планера рекордно быстрого электросамолета

Rolls-Royce завершила сборку планера рекордно быстрого электросамолета

Компания Rolls-Royce завершила сборку планера одноместного электрического самолета проекта ACCEL, с которым нацелилась установить новый рекорд скорости среди летательных аппаратов такого класса. Презентация ЛА, получившего название ionBird, прошла на территории аэропорта Глостершир, расположенном на западе Англии.

Действующий рекорд скорости в категории «электрические самолеты с максимальной взлетной массой до 1000 килограммов» был установлен в 2016 году прототипом ЛА Siemens Extra 330LE и составляет 337,5 километров в час. Электрический самолет Rolls-Royce ionBird, как предполагается, сможет развить скорость свыше 480 километров в час.

Летные испытания, в рамках которых будет предпринята попытка обновить рекорд, планируется провести во втором квартале 2020 года. Самолет совершит четыре пролета по три километра, по итогам которых и будет рассчитана средняя максимальная скорость.

Разработка ЛА осуществляется в рамках инициативы ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight, Ускорение электрификации полета), нацеленной на ускорение развития электрической авиации и частично финансируемой правительством Великобритании. В проекте также участвуют производитель электродвигателей и контроллеров YASA, а также авиационный стартап Electroflight и аэрокосмический исследовательский институт (ATI).

Одной из отличительных особенностей ionBird станет блок аккумуляторных батарей с активным охлаждением рекордно высокой для авиации емкости. Точная емкость не указывается, но упоминается количество ячеек (6000 штук), максимальная выдаваемая мощность (750 кВт) и дальность полета (320 км на одной зарядке). Пропеллер приводится в движение тремя легкими электродвигателями 750R производства YASA. Суммарная мощность двигателей превышает 500 л. с., а КПД установки составляет 90%.

По материалам ITC.ua
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