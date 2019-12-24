Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за год

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За последний год 34% украинцев стали жертвами мошенничества в интернете. Чаще всего украинцы страдают от получения мошеннических сообщений.
Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
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“34% украинцев в целом становились жертвами мошенничества за последний год. Чаще всего – это получение мошеннических сообщений”, – отметила она.
Так, больше всего пострадали: 37,1% населения на неподконтрольных территориях, 46,1% людей с нарушением слуха и 49,5% молодежь 10-17 лет.
Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.
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