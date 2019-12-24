Артем Ковбель: Скрытая угроза… или о чем говорит статистика корпоративного мошенничества

Есть такие проблемы, которые не видно. Но они есть. Корпоративное мошенничество – одна из них. Вы можете видеть прибыль в P&L (отчет о прибылях и убытках), получать лестные отзывы от клиентов, строить счастливые планы. А в этот самый момент кто-то подправляет вашу отчетность, чтобы покрыть недостачу.

Все это я пишу не к тому, чтобы попугать впечатлительных собственников бизнеса, но напомнить. Напомнить, что корпоративное мошенничество – проблема масштабная. Можно даже сказать – планетарного характера.

О чем говорит мировая статистика

Согласно данным исследования Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством, компании по всему миру ежегодно теряют от 5% до 15% от своей прибыли. Это приблизительные расчеты, основанные только на тех кейсах, с которыми эксперты ACFE столкнулись непосредственно. Но даже так, если собрать воедино все убытки, которые понесли компании, то сумма превысит 4 трлн долларов. Цифра впечатляет. Но еще больше впечатляет другое.

Часто собственники полагают, что мошенникам интересны лишь крупные активы. И если твой бизнес не оперирует миллиардами – ты в безопасности. На самом деле, нет.

В меньших компаниях риск быть пойманным гораздо ниже, чем в крупных. А даже если поймают – неприятных последствий меньше. Это прекрасный мотиватор к действию.

К тому же, воровать можно не только финансовые средства, но и нематериальные активы, например информацию. Понемногу, по чуть-чуть, получая в итоге хорошую выгоду. Исходя из опыта, знаю, что системы внутреннего контроля на мелких и средних предприятиях практически отсутствуют, выявить недостачи в таком случае просто нереально. Если не случится чуда или кто-то случайно что-то не заметит – ваш бизнес могут «понемногу» обворовывать годами.

Собственники small cap business (маленьких компаний), как правило, не тратят на безопасность, презюмируя, что бизнес маленький, и так все на виду. Это я называю – small cap catch – уловка маленького бизнеса.

А мировая статистика это только подтверждает. По данным ACFE, подавляющее большинство мошеннических схем (55%) нацелено на хищение относительно финансовых средств в некрупных размерах – менее 200 тыс. долларов – в компаниях с размерами штата до 100 человек.

Желающих украсть миллионы у мультинациональных корпораций оказалось почти вдвое меньше – 22%.

Это хороший повод задуматься. Ведь даже на государственном уровне зачастую ведут борьбу именно с масштабными экономическими преступлениями. На более мелкие нарушения глаза закрывают, а ведь именно они и являются главным источником финансовых потерь. И это справедливо не только для Украины с ее несовершенной законодательной базой и высоким уровнем коррупции. Подобные проблемы есть в такой развитой стране, как США. Местный Департамент юстиции стабильно рапортует о снижении уровня экономических преступлений. Но если мы посмотрим на портфель раскрытых американскими госслужащими преступных схем, то увидим лишь те, что повлекли за собой многомиллионные убытки. А сколько более мелких случаев корпоративного мошенничества осталось за кадром…

Воровать стали чаще?

Согласно отчету PwC, 49% компаний по всему миру в 2018 году пострадали от действий корпоративных мошенников. В 2016-м это показатель находился на уровне 36%. О росте говорит и другой доклад – Corporate Fraud & Corruption Annual Review 2019.

Но есть здесь интересный момент. Параллельно с увеличением фактов корпоративного мошенничества растет и степень осведомленности людей и бизнеса об этом явлении. Эксперты из разных стран, в частности из Великобритании, отмечают, что люди стали чаще сообщать о подозрительной активности, и это помогает оперативнее выходить на мошенников. Отсюда и возросшее число обнаруженных фактов преступных схем.

И все же степень этой осведомленности все еще недостаточна. Как показывает исследование PwC, из всех опрошенных компаний только половина (54%) проводят меры для снижения риска экономических преступлений. Каждая десятая компания за последние два года не сделала ничего в этом направлении.

А что Украина?

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что у нас по-прежнему низкий уровень осведомлённости в вопросах корпоративного мошенничества. Интерес к этой теме растет с каждым годом, но недостаточно быстро. Процент скептиков по-прежнему велик. Их можно понять. Учитывая затратную составляющую, проблемы с неплатежеспособным потребителем, дорогим финансовым ресурсом, конкурентной борьбой и пр., собственники просто морально не готовы дополнительно тратить деньги на поддержку системы корпоративной безопасности. Но это – вызов времени.

По моим наблюдениям, большинство украинских компаний так или иначе сталкивались с воровством. А те, кто нет, почти наверняка просто еще не заметили кражи своих активов. Потому что даже не задумывались об этом. Не искали, не вникали. Такие компании начинают действовать лишь после того, как обожгутся сами.

Детекторы мошенничества

Мировая статистика подтверждает: подавляющее большинство схем корпоративного мошенничества (40%, по данным ACFE) раскрывается «по наводке». То есть, благодаря рассказам людей, заметивших что-то «не то». Для этого достаточно банальной «горячей линии», на которую любой желающий может сообщить нужную информацию.

По расчетам ACFE, в компаниях с действующей «горячей линией» (англ. WBS – whistle blowing system) уровень обнаружения мошенников выше (46%), чем там, где ее нет (32%). При этом убытки в первом случае вполовину ниже, чем во втором. Чаще всего о подозрительной активности сообщают именно сотрудники компании (53%). Это еще один важный момент для бизнеса. Имеет смысл инвестировать в свой штат, и создавать все условия для того, чтобы люди делились своими наблюдениями, а не молча игнорировали все происходящее, потому что «моя хата скраю».

На втором месте по эффективности обнаружения корпоративных краж – внутренний аудит и комплаенс. Доля обнаружения мошеннических схем в этих случаях достигает 15%. Причем в данном случае все зависит от частоты проведения аудита. Чем чаще он бывает – тем лучше конечный результат.

Мошенничество по индустриям

Прежде всего отмечу, что сфера деятельности никак не влияет на вероятность миссапроприации корпоративных активов. Воруют везде. Но в некоторых индустриях это происходит чаще.

Если брать мировую статистику, то, по данным ACFE, пятерка лидеров по количеству случаев корпоративного мошенничества выглядит так:

1. Финансовая сфера.

2. Промышленное производство.

3. Государственный сектор.

4. Здравоохранение.

5. Ритейл.

Вероятность хищений возрастает, если работник компании имеет непосредственный доступ к финансам или материальным благам (cash, запасы, основные средства). От этого напрямую зависит и способ кражи, а также ее размер.

И к слову: воровать активы компании могут не только ее сотрудники. Такая возможность есть и у партнеров по бизнесу, контрагентов, подрядчиков. Мошенником может стать любой, кто увидит для себя удобную возможность, потребность и оправдание (треугольник мошенничества).

Отсюда следует главный вывод: риск корпоративного мошенничества в компании есть всегда. Никто не защищен на все 100%. И слепо полагаться на удачу, на «авось пронесет» – не стоит. Каждый доллар, проинвестированный в корпоративную безопасность, имеет мультипликатор 10.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP