40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов - Новосад

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Сорок процентов работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов и профессиональных училищ.
Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации концепции реформы высшего образования, которая начнется в вузах с 1 января 2020 года.
“В 2019 году среди официально зарегистрированных безработных почти 50% составляли лица с высшим образованием, а 30 – с профессионально-техническим… 40% работодателей, те, кто потом пользуются теми, кто вышел из высших учебных заведений или профессионального образования, говорят, что у выпускников есть пробелы в навыках. И в первую очередь – в мягких навыках. Поэтому этот процент должен нам говорить о том, что реформа новой украинской школы, основанная на компетентном подходе и прокачке мягкими навыками, является сверхважной”, – сказала Анна Новосад.
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