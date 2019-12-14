Официальный дистрибьютор климатической техники о выгодах для инвесторов

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Недвижимость остается одним из самых привлекательных сегментов для инвесторов в Украине. Особенно динамично развиваются такие направления как торговая (ТРЦ, ТЦ и шоппинг-моллы) и офисная недвижимость (офисные и бизнес-центры). Только в Киеве и пригороде столицы на разной стадии реализации находятся более 40 проектов, совокупной арендуемой площадью более 1,3 млн. квадратных метров. А в сегменте офисной недвижимости анонсированы к открытию на ближайший год более 20 бизнес-центров общей арендуемой площадью свыше 180 тыс. кв.м. Первостепенной задачей при реализации таких проектов является климатизация – это понятие сегодня включает в себя кондиционирование воздуха, вентиляцию, отопление и подготовку горячей воды.
Выбор поставщика климатической техники – процесс ответственный, и с этой целью девелоперы, генподрядчики и застройщики проводят тендеры, куда приглашают профессиональные специализированные структуры с большим опытом – ведь только они могут предложить эффективное решение. Безусловно, заказчики стремятся оптимизировать затраты, но делать это надо без ущерба для качества оборудования, а оценивать надо не набор техники сам по себе, а комплексное решение. Одним из простых способов оптимизации стоимости решения по климатизации крупных объектов недвижимости является работа с официальным поставщиком производителя оборудования.
«Компания «Ликонд» работает на рынке Украины уже более 18 лет. В той или иной степени, уже сотрудничала с большей частью известных на рынке девелоперских и крупных строительных компаний. Но если ранее поставки оборудования, главным образом, проходили через инсталляционные компании, то на сегодняшний день к традиционному формату сотрудничества добавились прямые контакты между нами, как дистрибьютором и девелоперами, а также крупными корпоративными клиентами компании DAIKIN в Украине», – отмечает Владимир Степура, директор компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.
Надо отметить, что поставки оборудования компанией «Ликонд» осуществляются напрямую от производителя – европейской штаб-квартиры DAIKIN Europe N.V. В Украину поставляется все официально доступное для нашего рынка оборудование, с прохождением необходимых таможенных процедур и предоставлением гарантии от производителя. Также официальный дистрибьютор предоставляет гарантийное и пост-гарантийное обслуживание техники.«Официальный статус позволяет нам вырабатывать дополнительные, специальные условия, которые помогают заказчику крупных объектов недвижимости принять решение в нашу пользу. К примеру, мы готовы оказать консультационно-техническую помощь на всех этапах проектирования и на других этапах, с целью предоставления оптимального решения по климатизации объекта (сравнение конкурентных вариантов), а также выполнить подбор и перепроверить подбор оборудования. Мы можем предоставить специальные цены на оборудование – под конкретный объект, а также предложить гибкие условия оплаты. Также можем предложить расширенный срок гарантийного обслуживания, осуществить пуско-наладку оборудования DAIKIN на льготных условиях», – говорит Владимир Степура, директор компании «Ликонд», официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.
Но главное преимущество работы с официальным поставщиком – гарантия качества предоставляемого оборудования и услуг. Залогом профессионализма в данном случае является большой опыт работы на рынке, в целом, и опыт реализация крупных объектов, в частности.
Справка. По оценкам экспертов, доля «Ликонд» в сегменте мультизональных систем (VRF) составляет около 15% (в количественном выражении), также компания входит в ТОП-5 ведущих поставщиков чиллеров в Украине и в ТОП-3 рынка климатизации крупных объектов недвижимости в Украине.
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