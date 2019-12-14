В "Нафтогазе" допустили, что РФ может не выполнить свои обещания по транзиту газа

Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко признал, что существует риск, когда РФ может отказаться от транзита газа в то время, когда она отзовет свои иски против российского “Газпрома”.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

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“Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск”, – подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому Украина работает над “системой договоров, которые минимизируют или полностью устранят этот риск”.

“И это дело сложное, поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло”, – добавил Витренко.

Он отметил, что “Нафтогаз” рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

“Чтобы все же оказывалось определенное давление на российскую сторону, чтобы они действительно добросовестно отработали эти документы и они были подписаны уже на этой неделе, и этот протокол был внедрен в жизнь, а не остался только на бумаге”, – сказал Витренко.