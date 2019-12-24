Следующего президента Украины можно будет выбирать по смартфону - Федоров

На следующих президентских выборах граждане Украины получат возможность электронного голосования, с помощью смартфонов и компьютеров.

Уверенность в этом выразил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью телеканалу “Украина 24”.

“Я сам себе пообещал, и президенту, что мы это сможем делать на следующих президентских выборах. Это очень амбициозная цель, но я думаю, мы сможем на следующих президентских выборах так голосовать”, – заявил министр.

По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы на местных выборах, которые состоятся в Украине в 2020 году, сделать один “цифровой” округ, и на этом округе протестировать систему электронного голосования. В процессе диджитализации страны большое внимание уделяется работе над кибербезопасностью.

Уже сейчас, напомнил министр, граждане Украины могут получить цифровую подпись, благодаря которой можно подписывать документы.

“Электронными удостоверениями, электронным паспортом, государственными услугами мы сможем приучить людей, что это безопасно, и потом мы придем к голосованию онлайн”, – заявил министр.

Михаил Федоров считает, что внедрение электронных проектов в Украине максимально упростит жизнь граждан, а страна получит возможность стать заметной в мире. Так, по словам министра, инвесторы увидят новые возможности легкости ведения бизнеса в Украине.