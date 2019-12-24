Эксперт объяснил, для чего Украине перепись населения в 2020 году

Проведение переписи населения в Украине даст возможность составить социально-демографический портрет нации и установить поло-возрастную структуру населения.

Об этом в эфире «Нині вже» на hromadske рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

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«Мы будем иметь социально-демографический портрет нашей нации… Будем знать, сколько проживает населения в каждом населенном пункте, включая села. Потому что сейчас, с течением времени там есть большие различия», — сказал эксперт.

Он также уточнил, что благодаря переписи можно узнать поло-возрастную структуру населения, что даст возможность спрогнозировать на среднесрочную перспективу, сколько необходимо дошкольных учреждений, примерное количество студентов, мобилизационный потенциал страны и сколько людей перейдут в пенсионный возраст.

Гладун также отметил, что при переписи у людей спрашивают данные, которые вообще отсутствуют в статистике.

«Это, к примеру, этническое происхождение, родной язык… По рынку труда есть вопрос: человек занят или нет… Кроме того, есть блок вопросов миграционного плана: как люди перемещаются, где они жили и планируют ли уехать», — рассказал он.