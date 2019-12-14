Хакер похитил с банковских карт украинцев более 1 миллиона - киберполиция

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Житель Днепропетровской области за полгода похитил более миллиона гривен с банковских карт украинцев.
Об этом сообщается на официальном сайте киберполиции.
Отмечается, что подозреваемый заказал более 100 карт без идентификатора пользователя. Он использовал эти карты для дубляжа оригинальных карт граждан.
При использовании банкомата человек имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя.
Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карту следующего пользователя. Затем получал доступ к банковским картам граждан.
Также мужчина менял номер телефона, к которому привязана карта, на свой, что позволяло получать доступ к онлайн-банкингу. Затем он увеличивал кредитные лимиты на счетах пострадавших и оформлял онлайн-кредиты.
Полиция при обыске нашла у него телефоны, сим-карты и банковские карті.
Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Мужчине сообщили о подозрении. Суд вынес решение об аресте с правом внесения залога.
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