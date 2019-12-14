Дмитрий Мазенко: как просто и безопасно провести международную сделку? Гайд по базовым документам

Украина — активный участник международных торговых отношений. Последние 10 лет объемы импорта и экспорта стабильно растут , а страна продолжает заключать соглашения о свободной торговле — сейчас такие документы подписаны как минимум с 45 странами.

Но у новичков в сфере могут возникнуть трудности: в международной торговле нужно оформлять много бумаг, а ошибки в них грозят срывом сделки или убытками. Вот обзор базовых документов для импортных и экспортных операций, которые помогут торговать с иностранными компаниями выгодно и безопасно.

Таможенная декларация

Таможенная декларация — один из основных документов в международной торговле. Ее предъявляют таможенному органу, чтобы сообщить о товаре, который пересекает границу. С 2008 года в Украине декларация оформляется на основе единого административного документа (ЕАД), который применяют страны Европейского союза и Европейской ассоциации международной торговли.

Таможенная декларация состоит из четырех листов и имеет несколько форм: МД-2 для основной информации, МД-3 для дополнительной, МД-6 для дополнений и МД-8 для спецификации. В документе указывается:

- таможенный режим, тип декларации и сведения об особенностях перемещения;

- данные о сторонах внешнеэкономического договора;

- сведения о товаре: наименование, торговое описание, торговая марка, код, описание упаковки;

- информация о платежах и соблюдении положений в законодательстве.

Обычно таможенная декларация оформляется брокером, но ее также может составить декларант с помощью специального программного обеспечения — например, Diamond Bridge. Это же ПО стоит использовать и при непосредственной подачи документа в таможенный орган, так как декларации в Украине отправляются в электронном виде с электронной цифровой подписью.

Внешнеэкономический договор

На старте международной сделки компании заключают внешнеэкономический договор (контракт). Он выступает договором купли-продажи с некоторыми особенностями: стороны, которые его составляют, находятся под разной юрисдикцией, товар пересекает таможенные границы, а платежи проводятся в иностранной валюте.

В Украине существует единый формат внешнеэкономического договора. Он описан государственным приказом и включает в себя следующую информацию:

- название, номер договора (контракта), дата и место его заключения;

- наименования компаний, сведения о составителе;

- данные о товаре, его количество, упаковка и единица измерения;

- условия поставки товара или выполнения работ/услуг;

- цена, общая стоимость договора (контракта) валюта;

- порядок финансовых расчетов, условия приема-сдачи работ;

- условия невыполнения контракта, порядок возмещения убытков;

- местонахождение, почтовые и платежные реквизиты сторон.

Отмечу, что в договор можно также добавлять дополнительные условия, чтобы изначально закрепить все положения сделки. Например, в ВЭД можно указать данные о страховании, прописать условия привлечения субисполнителей, а также определить нормы погрузки и разгрузки.

Коммерческие документы

Для оформления расчетов в международной торговле используют инвойс — это счет, который продавец выставляет покупателю.

С 2017 года инвойс в Украине считается полноценным документом, на основании которого можно отразить операцию в бухгалтерском учете и при этом не составлять акт приема-передачи товара. В документе указывается дата составления, реквизиты, объем операции, сведения о товаре и общая стоимость счета.

В некоторых случаях вместо обычного инвойса используют инвойс-проформу (счет-проформа). Это коммерческий документ, который предоставляет предварительную информацию о счете, но не служит платежным документом. Компания его использует, если не владеет полной информацией о товаре или выписывает счет на отгруженную, но еще не проданную продукцию, которая идет, например, на косигнацию, выставку или аукцион.

Товаросопроводительные документы

Декларация о соответствии

Раньше одним из главных товаросопроводительных документов для международной торговли был сертификат о качестве. Но с 2018 года в Украине отменили государственную систему сертификации и ввели декларирование о соответствии. Этот документ нужно оформлять, если на продукцию компании распространяется действие технических регламентов — обязательных норм по производству товара.

Сейчас декларацию о соответствии техническим регламентам необходимо составлять производителям электрооборудования (бытовая техника), товаров народного потребления (игрушки, моющие средства), медицинских изделий и транспорта, но этот список регулярно пополняется новыми сферами. В документе, как правило, указывают данные о товаре и непосредственно перечень стандартов.

Декларацию о соответствии выдают специальные органы — как частные, так и государственные. Их список можно посмотреть здесь .

Сертификат о происхождении товара

Чтобы таможенный орган мог регулировать ввоз товара, компании подают ему сертификат о происхождении продукции. Именно этот документ, в том числе, дает право на получение преференций в стране ввоза.

В Украине существуют несколько типов сертификатов для разных направлений. Самые распространенные — сертификаты общей формы для стран ЕС и СНГ, а также документ формы «А» для стран ЕС, Японии и Турции.

Сертификат о происхождении товара обычно оформляют с помощью юридических компаний или брокеров. В зависимости от типа товара нужно подать разный пакет документов , но в каждом случае обязательно предъявить соответствующее заявление, информацию о производстве товара и перечень всех наименований, источники материалов, а также данные об оборудовании и штате компании.

Упаковочный лист

Это сопроводительный документ к грузу, где компания-отправитель указывает перечень всех видов, артикулов и сортов товаров, находящихся в каждом товарном месте. В упаковочном листе необходимо указать весовые характеристики груза и упаковок, их объемы и данные об упаковке.

Товаротранспортные документы

Чтобы юридически задокументировать процесс перевозки, стороны ВЭД составляют накладные. Это базовый документ, подтверждающий договор между перевозчиком и отправителем. Существует несколько типов накладных, в зависимости от вида перевозки транспорта: автотранспортная, авиационная, железнодорожная и морская (коносамент).

Обычно стороны составляют три оригинала документа — для отправителя, перевозчика и получателя — а также несколько копий. Для разных типов накладных действуют свои нормы, но в каждом документе обязательно указывается наименование и адрес перевозчика, срок доставки и тариф, а также характеристики товара.

Форма международных расчетов

Для проведения оплаты в международной торговле используется несколько форм. Самые распространенные из них — аккредитив и инкассо.

Аккредитивная форма считается самым надежным способом провести расчет: она минимизирует риск того, что экспортер не сможет поставить товар или импортер — оплатить его. Процедура выглядит следующим образом:

1. Экспортер сообщает о готовности передать товар;

2. Импортер подает заявку на аккредитив в свой банк (банк-эмитент);

3. Банк-эмитент переводит средства банку импортера (исполнительный банк) и тот бронирует средства;

4. Экспортер получает уведомление о зачислении средств в свой банк и отправляет товар;

5. Экспортер отправляет документы в исполнительный банк об отправке груза и получает средства на свой счет.

Другой способ провести международный расчет — использовать инкассовую форму.

В ее рамках расчет происходит уже после доставки товара. Экспортер обращается в свой банк, предоставляет инкассовое поручение, а учреждение передает это поручение импортеру через его банк. Импортер проверяет документы и отправляет оплату.

Отмечу, что инкассовую форму используют в случаях, когда компании давно сотрудничают друг с другом. В рамках инкассо импортер не получает 100% гарантий о получении средств, но в то же время такая форма проще и дешевле, чем аккредитив.

Кроме этого, расчеты в международной торговле можно проводить через эскроу-агента. Покупатель кладет средства на этот счет, где они блокируются. Далее продавец выполняет свои обязательства и, если все проходит успешно, деньги разблокируются и отправляются адресату. Эскроу-агента, как и аккредитив, используют стороны, которые ранее не работали друг с другом: такая форма позволяет минимизировать риски и быть уверенным, что сделка не будет оплачена.

Страхование грузов

Чтобы защититься от убытков при международных поставках, компании оформляют страхование. Предметом здесь выступают имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением грузом.

В зависимости от условий контракта и перевозки страхование может быть обязательным и добровольным и возлагаться либо на отправителя, либо на получателя. Например, если перевозка осуществляется по двум условиям «Инкотермс» — CIF (морская перевозка) и CIP (все остальные) — то страховать груз обязан продавец. При этом сумма страхования должна составлять как минимум 110% от контрактной стоимости товара.

Сторона, желающая заключить страховой контракт, обращается в страховую компанию или к брокеру и составляет договор. Документ можно оформить как на отдельную партию товара, так и на конкретный отрезок времени — например, календарный год. Для оформления страхового договора нужно предоставить информацию о виде груза, количестве единиц, цену за одну единицу, особенностях упаковки, а также товарораспорядительные документы.

Есть несколько видов страхования: с ответственностью за все риски, за частичную аварию и без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения. Действие страховки начинается после завершения погрузки товара на транспорт, а заканчивается обычно по приходу груза на склад компании или по истечению 30 дней после окончания разгрузки в порте.

Оформление международной сделки — сложный процесс, но выполнимый. Важно только помнить о перечне всех нужных документов, а при возникновении трудностей — обращаться к специалистам.

Дмитрий Мазенко, главный аналитик маркетплейса для международной B2B-торговли Tradalaxy