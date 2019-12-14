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Чистый экспорт впервые с 2015 года стал увеличивать ВВП Украины

Чистый экспорт впервые с 2015 года стал увеличивать ВВП Украины

В III квартале 2019 года экономика Украины выросла на 4,1% в годовом измерении (г/г), опередив прогноз Национального банка.

Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за III квартал, обнародованные Государственной службой статистики Украины.

Замедление роста ВВП, если сравнить со ІІ кварталом (4,6% г/г), объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора, а по методу конечного использования – замедлением роста конечных потребительских расходов домохозяйств и существенным увеличением отрицательного вклада запасов.

В то же время фактические темпы роста экономики в III квартале превысили отметку НБУ, опубликованную в Инфляционном отчете за октябрь 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП в III квартале составит 3,5% г/г.

Среди основных причин скорее ожидаемого роста экономики – более высокие темпы роста внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивание экспорта.

Рост экспорта ускорился до 13,5% г/г в первую очередь благодаря высокому урожаю зерновых и масличных культур, а также более быстрым темпам уборки поздних зерновых и масличных культур. Рост импорта, наоборот, замедлился (до 6,2% г/г) вследствие уменьшения импорта угля и нефтепродуктов.

“Соответственно, вклад чистого экспорта в рост реального ВВП впервые с конца 2015 года стал положительным (2,2 п.п.), несмотря на ревальвационны йтренд гривны”, – отметили в НБУ.

Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 8,4% г/г против 11,8% г/г в предыдущем квартале. Этому способствовал устойчивый рост доходов населения и высокие потребительские настроения. Также увеличилось потребление сектора государственного управления (на 1,1% г/г) вследствие роста расходов бюджета на социальную защиту, оборону и другие статьи.

Рост инвестиций ускорился. Темпы роста валового накопления основного капитала составили 13,9% г/г против 7,9% во II квартале. Это связано с несколькими факторами: улучшением финансовых результатов крупных и средних предприятий, проведением запланированных ремонтов на металлургических предприятиях, реализацией проектов по альтернативной энергетике, а также расходами бюджета на ремонт и строительство дорог.

По материалам Финансовый клуб
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