Максим Пархоменко: Что будет влиять на гривну в следующем году?

Гривна в этом году заняла лучшие позиции среди всех остальных мировых валют. Способствовала этому работа нашего Минфина, который с начала текущего года смог заново открыть рынки капитала для наших эмитентов.

Но что будет в 2020-м? Сегодня постараюсь выделить несколько факторов, которые и дальше будут влиять на рынок.

Фактор первый

За счет подключения к торговой инфраструктуре Clearstream и Bloomberg наша архаическая финансовая система, связанная с оборотом ценных бумаг, перестала напоминать работу с банками в 90-х.

Сложно поверить, что до 2019 года не было возможности работать в этом направлении, а купить ОВГЗ просто не представлялось возможным. Мы эволюционировали до уровня 2000-х годов.

Сейчас вторым шагом будет открытие фондового рынка и запуск его для остальных игроков. Во-первых, это позволит сформировать новые рабочие места, а также расширить для населения и компаний возможности для сохранения своего капитала, чего ранее у нас не было и единственным вариантом оставалось хранение денег на счетах.

Такие изменения, а также улучшение законодательства, которое при новом парламенте происходит быстро, позволяет рассчитывать на скорые изменения на финансовом рынке.

Естественным образом в этой истории выглядит рост спроса на гривневые активы и операции с ними.

Фактор второй

Постепенно из спячки выходят внутренние игроки — они на первом этапе размещают свои долговые обязательства, номинированные в гривне.

Так, успешную эмиссию новых долгов провели Новая Почта (22% годовых 1 годовой бонд), Илта (5-летний бонд с доходностью в 18%), ТАСкомбанк (18% годовых 5-летний бонд). В будущем количество бумаг и эмитентов будет продолжать расти, что позволит украинцам инвестировать не только в депозиты.

Рост количества эмитентов и рейтингов нашей страны позволит привлекать большее количество международных инвесторов, что еще поможет гривне укрепиться в будущем.

Данная история позволит гривне формировать устойчивый восходящий тренд на первых порах. Но максимально гладко он может пройти при стабильной работе институций в нашей стране — НБУ и Минфина.

В случае, если выпады в их сторону продолжатся или будет изменена структура их руководства, таких трендов ожидать не стоит.

Часто текущих глав НБУ и Минфина критикуют, подменивают понятия, говорят о формировании пирамиды на рынке и скором дефолте. Но, по факту, спикеры упускают многие моменты, формируя ложь и донося ее как благо для населения, которое не понимает, что происходит на рынке и как он функционирует. Важно понимать следующее:

• сейчас Минфин переводит долг, номинированный в долларах, в гривну. Как следствие мы получили рост гривны;

• также за счет действий Минфина Украина сможет в следующем году рассчитаться со своими долгами, реструктуризацию которых мы провели в 2015 году. Выплаты по долгам — одни из самых максимальных в истории, а их пиковые значения приходятся на 2019-2020 гг.

Многие критикуют операции с долгом Минфина и говорят о пирамиде, но в рамках экономики важен только уровень долга по отношению к ВВП и стоимость его обслуживания. В нашем случае две эти цифры постоянно сокращаются.



Инфографика Министерства финансов Украины

Спрос на наши бумаги, которые разлетаются как горячие пирожки, продолжает формировать спрос и на гривну. В свою очередь мы часто слышим, как от данной ситуации страдают наши экспортеры.

Отчасти это правда, но ситуация применима только к тем компаниям, которые всю свою валютную выручку аккумулируют в Украине, а не в офшорах, а также считают свои доходы в гривне. Для тех же экспортеров, которые работают по иному принципу, просто нужно больше платить и выделять средств на содержание команд и бизнес процессов в Украине.

Мало того, цена на один из основных экспортных товаров – “черные металлы” – в этому году чувствует себя неплохо.

Глобально следующий год для гривны должен быть крайне положительным. Минфин и далее будет проводить выпуск гривневых бондов, объем выпуска которых в 2020 году будет в практически в 2 раза больше, чем в этом году.

При долговой политике мы имеем шансы для продолжения нисходящего тренда для доллара, и, как следствие, можем ожидать гривну на уровне в 22 грн за доллар.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари