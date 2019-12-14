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Названы самые провальные гаджеты и технологии десятилетия

Названы самые провальные гаджеты и технологии десятилетия

На первом месте оказался Аджит Пай, председатель Федеральной Комиссии Связи США, который лоббировал отмену сетевого нейтралитета.

На втором месте – Samsung Galaxy Note 7. Многочисленные случаи возгорания батареи у устройства даже стали причиной запрета провоза телефона в самолетах. Samsung даже пришлось отозвать всю партию Galaxy Note 7 и извиниться перед пользователями.

На третьем месте – проект Theranos, оцененный в начале пути в 9 миллиардов долларов. Предполагалось, что при помощи революционного анализа крови, который можно было легко сделать в аптеке, можно рассказать о всех болезнях.
Но в 2018 году проект прекратил существование после того, как The Wall Street Journal обнаружил, что собственный анализ крови компании фактически не работает, а генеральный директор и основатель Элизабет Холмс обманула клиентов, используя стандартные лабораторные анализы крови вместо продукта, который она продавала.

На четвертом месте – Windows Phone, который не выдержал конкуренции с Android и iOS, и был закрыт.

Пятое место у Google Glass. В 2012 году технология казалась революционной и могла бы изменить мир, если бы сам продукт не был сырым, сами умные очки стали продавать только корпоративным клиентам. Возможно, мир еще не дорос до дополненной реальности.

По материалам bigmir.net
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