Инженеры создали самый маленький дом в мире (фото)

Научный сотрудник Центра Электронной Микроскопии университета МакМастера (Канада) Трэвис Касагрэйнд вручную создал самый маленький дом в мире. Он вырезал его лучом заряженных ионов галлия на кремниевом кристалле.

Размеры домика – 6 на 10 микрон. В предыдущем рекорде, установленном французским институтом FEMTO-СВ, домик был в два раза больше. Дом Касагрэйнда также имеет большую детализацию: на стене можно даже рассмотреть кирпичики. Но даже не это удивляет, а то, что домик стоит на голове снеговика.

“Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке. Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей”, – заявил Трэвис Касагрэйнд.

