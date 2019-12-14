Инженеры создали самый маленький дом в мире (фото)

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Научный сотрудник Центра Электронной Микроскопии университета МакМастера (Канада) Трэвис Касагрэйнд вручную создал самый маленький дом в мире. Он вырезал его лучом заряженных ионов галлия на кремниевом кристалле.
Размеры домика – 6 на 10 микрон. В предыдущем рекорде, установленном французским институтом FEMTO-СВ, домик был в два раза больше. Дом Касагрэйнда также имеет большую детализацию: на стене можно даже рассмотреть кирпичики. Но даже не это удивляет, а то, что домик стоит на голове снеговика.
“Я считаю, что подобные проекты подстегивают интерес людей к науке. Сейчас такой интерес имеет огромное значение, ведь современной науке, развивающейся семимильными шагами, постоянно требуется приток молодых и инициативных ученых, способных генерировать большое количество уникальных по новизне идей”, – заявил Трэвис Касагрэйнд.
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