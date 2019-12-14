Водители прибегают к уловкам, чтобы обойти закон об автокреслах

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20 декабря исполнился месяц, как в Украине начал действовать закон о детских автокреслах. Напомним, по новым правилам, ребенок до 12 лет в автомобиле должен находиться в автокресле либо в бустере (удерживающее устройство вроде автокресла).
Как мы выяснили, часть водителей и таксистов быстро нашли возможность обойти норму. Они затонировали окна так, что при поверхностном осмотре полицейский не в состоянии увидеть, есть ли в салоне автокресло или нет.
В некоторых крупных автосервисах, которые занимаются тонировкой, нам подтвердили, что спрос на тонировку вырос. Как оказалось, к такой услуге прибегают не только те, кто не хочет покупать автокресла.
Как мы выяснили, за последние недели в полицейских сводках все чаще стала звучать информация о краже автокресел. Один из последних случаев произошел в Ивано-Франковской области. По данным полиции Прикарпатья, к ним с заявлением обратился водитель и сообщил, что в его машине вскрыли дверь и украли бустер.
В свою очередь продавцы детских автокресел рассказали нам, что законопослушных граждан и ответственных родителей тоже немало.
Тенденцию подтверждает и глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик:
“Пока что мне не известно ни об одном штрафе, выписанном таксисту. Многие родители, видимо, поняли, что безопасность их детей – в их руках. Поэтому берут в поездку автокресла”.
В патрульной полиции говорят, что оштрафованных водителей – уже десятки. Лишь в одном Киеве за последний месяц был оштрафован 41 такой водитель. В пересчете выходит, что за перевозку детей без автокресел в Киеве штрафуют ежедневно. По данным полицейских, автомобилистам не помогли сомнительные уловки, включая тонировку стекол.
“Это нарушение выявляется в тот момент, когда водитель остановлен за нарушение какого-либо другого правила ПДД, – говорит спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк. – Что касается тонировки, то здесь есть нюанс. Когда патрульные остановили авто за какое-либо нарушение, то они проверяют документы. Для этого водитель либо опускает стекло, либо открывает дверь. То есть, полицейскому видно, есть ли в салоне ребенок и находится ли он в автокресле”.
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