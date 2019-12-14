Как и кем определяется размер льготы - разъяснения Минсоцполитики

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Украинским потребителям льготы начисляют в соответствии с социальным нормативом пользования услугами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Так, размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения, исходя из социального норматива пользования услугами, объяснили в Министерстве социальной политики.
Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги.
Украинцам пообещали предоставить возможность изменить форму монетизации льгот, если поставщики не вовремя и некачественно выполняют свою функцию. Перейти с безналичной формы получения помощи на наличную планируют разрешить с 1 января 2020 года.
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