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Как и кем определяется размер льготы - разъяснения Минсоцполитики

Как и кем определяется размер льготы - разъяснения Минсоцполитики

Украинским потребителям льготы начисляют в соответствии с социальным нормативом пользования услугами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, размер льготы ежемесячно рассчитывает орган социальной защиты населения, исходя из социального норматива пользования услугами, объяснили в Министерстве социальной политики.

Размер льготы зависит от количества членов семьи, цен и тарифов на коммунальные услуги.

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Украинцам пообещали предоставить возможность изменить форму монетизации льгот, если поставщики не вовремя и некачественно выполняют свою функцию. Перейти с безналичной формы получения помощи на наличную планируют разрешить с 1 января 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Если льгота не была начислена, льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Там надо уточнить информацию о себе, членах семьи и перечне услуг, которыми лицо пользуется.
  • С 1 января 2020 года тем, кто захочет перейти на наличную форму субсидий, разрешат осуществлять переход в любой момент. Сейчас же определено, что субсидианты должны принять решение, в какой форме получать выплату, до 15 октября.
По материалам Finance.UA
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