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Для ФЛП запустили бесплатную функцию сдачи налоговой отчетности

Для ФЛП запустили бесплатную функцию сдачи налоговой отчетности

Платформа открытых данных OpenDataBot запустила для ФЛП бесплатную функцию подачи отчетов в налоговую посредством бота.

Об этом сообщается на сайте платформы.

“Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФЛП в Опендатабот. Теперь, когда наступит время делать отчет, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать ЭЦП – и ваш отчет будет в налоговой”, – говорится в сообщении.

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Каждый ФЛП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу. Если пропустить срок, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога. Кроме того, много ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

Как сдать налоговый отчет через бот:

  • отправить боту свой идентификационный код;
  • нажать кнопку «Подать отчет».
  • ответить на вопрос. Вам нужно будет ввести свой оборот, сумму уплаченного налога и подписать отчет ЭЦП.

Справка Finance.ua:

Какими будут налоги и сборы для ФЛП в 2020 году:

  • I группа ФЛП (минимум 10% от прожиточного минимума) — 210,20 грн;
  • II группа ФЛП (до 20% минимальной зарплаты) — 944,60 грн;
  • минимум за наемного сотрудника – 5 762,06 грн;
  • ставка — 4 723 грн;
  • ЕСВ 22% от минималки — 1 039,06 грн;
  • НДФЛ 18% — 850,14 грн;
  • военный сбор 1,5% — 70,85 грн.

Как закрыть ФЛП в 2020 году

По материалам Finance.UA
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