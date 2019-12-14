Для ФЛП запустили бесплатную функцию сдачи налоговой отчетности

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Платформа открытых данных OpenDataBot запустила для ФЛП бесплатную функцию подачи отчетов в налоговую посредством бота.
Об этом сообщается на сайте платформы.
“Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФЛП в Опендатабот. Теперь, когда наступит время делать отчет, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать ЭЦП – и ваш отчет будет в налоговой”, – говорится в сообщении.
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Каждый ФЛП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу. Если пропустить срок, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога. Кроме того, много ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.
Как сдать налоговый отчет через бот:
Какими будут налоги и сборы для ФЛП в 2020 году:
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