Для ФЛП запустили бесплатную функцию сдачи налоговой отчетности

Платформа открытых данных OpenDataBot запустила для ФЛП бесплатную функцию подачи отчетов в налоговую посредством бота.

Об этом сообщается на сайте платформы.

“Мы запускаем подачу отчетов в налоговую для ФЛП в Опендатабот. Теперь, когда наступит время делать отчет, вам достаточно ответить на несколько простых вопросов и подписать ЭЦП – и ваш отчет будет в налоговой”, – говорится в сообщении.

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Каждый ФЛП должен регулярно подавать отчетность в налоговую службу. Если пропустить срок, то можно получить штраф или потерять статус плательщика единого налога. Кроме того, много ФЛП работают не по месту регистрации, поэтому визит в свое отделение налоговой означает дополнительные временные и денежные затраты.

Как сдать налоговый отчет через бот:

добавить Опендатабот в Telegram или Messenger

отправить боту свой идентификационный код;

нажать кнопку «Подать отчет».

ответить на вопрос. Вам нужно будет ввести свой оборот, сумму уплаченного налога и подписать отчет ЭЦП .

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