В ЕС сообщили детали относительно внедрения ETIAS — Finance.ua

В ЕС сообщили детали относительно внедрения ETIAS Сегодня 18:15 — Личные финансы

В ЕС сообщили детали относительно внедрения ETIAS

Генеральный директорат Европейского Союза по миграции и внутренним делам подтвердил, что внедрение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) будет постепенным, будет состоять из переходного и льготного периодов.

Об этом сообщает Schengen.News.

Как пояснил Генеральный директорат, как только ETIAS будет запущен, будет шестимесячный переходный период, в течение которого путешественники должны подать заявку на разрешение на поездку.

Однако в течение этого переходного периода путешественникам все равно будет разрешен въезд в ЕС, даже если они не подали заявку на получение разрешения на поездку ETIAS, при условии, что они отвечают другим требованиям по въезду.

После запуска ETIAS наступит переходный период по меньшей мере на 6 месяцев. Это означает, что для путешествий в течение этого времени путешественники уже должны подать заявку на получение разрешения на поездку ETIAS, но не имеющим его не будет отказано во въезде, если они выполнят все другие условия въезда.

Исключения

Как только переходный период истечет, наступит льготный период, в течение которого путешественники должны будут иметь разрешение ETIAS на поездку, чтобы получить разрешение на въезд в страны-члены ЕС.

Но есть исключение. Въезжающим в ЕС впервые во время льготного периода по окончании переходного периода будет разрешен въезд без разрешения на поездку, если они соответствуют другим критериям въезда.

Что касается других путешественников, не подпадающих под эту категорию, им будет отказано во въезде в ЕС, если у них нет разрешения на поездку ETIAS во время путешествия в блок в течение льготного периода.

ЕС напоминает путешественникам, что им понадобится ETIAS через несколько месяцев после того, как система EES начнет действовать

В дополнение к объяснению правил в течение переходного и льготного периода, ЕС также напомнил путешественникам, что разрешение на поездку ETIAS им понадобится только через несколько месяцев после вступления в силу системы въезда/выезда (EES).

Поскольку дата запуска EES еще не была объявлена ​​после последнего переноса, считается, что ETIAS не понадобится до конца 2025 или до 2026 года.

«Запуск ETIAS состоится через несколько месяцев после внедрения системы входа-выезда (EES»), — Генеральный директорат ЕС по миграции и внутренним делам.

Справка Finance.ua:

Требования к поездкам ETIAS будут касаться всех иностранных граждан, которым разрешен безвизовый въезд в ЕС.

После введения ETIAS заявки можно будет подавать через официальный веб-сайт ETIAS или мобильное приложение ETIAS. Разрешение на поездку ETIAS будет стоить 7 евро, а документ будет действителен в течение трех лет

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