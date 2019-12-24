Как изменилось количество предприятий и ФЛП в Украине в 2019 году

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За январь-ноябрь количество вновь зарегистрированных компаний в Украине выросло на 37 тысяч, а ФЛП – на 42 тысячи, по сравнению с таким же периодом предыдущего года.
Об этом говорится в исследовании YouControl.
С начала 2019 года и до ноября количество предприятий в Украине увеличилось почти на 37 тыс. (или на 4%) и достигло 971 тыс. Этот показатель определен на основе данных Госкомстата о количестве юрлиц без учета некоммерческих организационно-правовых форм собственности.
Предприятия, открывавшиеся в течение 2019 года, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли. Почти 13% из всех вновь созданных в текущем году именно такой КВЭД указали при регистрации.
Популярной среди предприятий-новичков была работа с недвижимостью – сдача в аренду и строительство.
Наибольший прирост кредитов в течение 10 месяцев 2019 года получили компании из отраслей строительства (+1,3 млрд грн), розничной торговли (+1,2 млрд грн), логистики и складского хозяйства (+0,9 млрд грн).
“Прирост выданных банками кредитов – лишь один из индикаторов роста популярности той или иной отрасли. Однако сильная сторона этого показателя заключается в том, что он отражает реальную активность уже действующих предприятий и заинтересованность банков в кредитовании отрасли”, – объясняет Роман Корнилюк, кандидат экономических наук, финансовый аналитик YouControl.
В начале 2019 года количество ФЛП в Украине достигало 1,91 млн. Этот показатель говорил о росте массива физических лиц-предпринимателей на 4% по сравнению с началом прошлого года.
За 2019 год зарегистрировалось более 256 тыс. новых ФЛП, а закрылось – 213 тыс. Среди последних было 58 тыс. тех, кто открылся только в текущем году, но не смог удержаться на плаву даже такой короткий промежуток времени.
Наибольший прирост количества физических лиц-предпринимателей был в направлении компьютерного программирования. Почти 11% из всех вновь созданных ФЛП зарегистрировались именно в этой категории. Вдвое меньше было ФЛП, которые заняли вторую и третью ступеньки – они выбрали для себя розничную торговлю продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуги.
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