Украинцы продолжают нести деньги в банки (инфографика)

По состоянию на 1 декабря 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 462,9 млрд грн. Для сравнения на 1 ноября 2019 года этот показатель составил 458,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2019 года:

вклады в национальной валюте – 268,6 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 194,3 млрд грн.

Полностью защищене вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков в банках-участниках Фонда. Также по сумме гарантиями Фонда полностью покрывается 43,6% вкладов, что составляет 202,0 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало декабря 2019 года составляет 43,3 млн.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 420,1 тыс, и сумма их вкладов достигает почти 260,9 млрд грн.

Количество вкладчиков-ФЛП в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 декабря 2019 года составило почти 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,0% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 29,3 млрд грн (6,3% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

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По состоянию на 1 декабря 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало декабря 2019 года, составила 10,4 млрд грн.

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации.

Справка Finance.ua:

Совет Нацбанка предложил отменить налог с депозитов и увеличить гарантированную сумму вклада.

Сумму банковского депозита, которую гарантированно получит вкладчик в случае банкротства банка, предлагают увеличить до 500 тысяч гривен.

Ранее заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик сообщил, когда гарантированная сумма вкладов будет 600-800 тысяч грн.

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