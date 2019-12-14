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Глава украинской таможни обвинил поляков в очередях на границе (фото)

Глава украинской таможни обвинил поляков в очередях на границе (фото)

На границе Украины с Польшей образовалось значительное скопление транспортных средств в направлении въезда в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

“Информируем граждан о значительных накоплениях транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Наибольшее число транспортных средств ожидает оформления перед пунктами “Краковец-Корчова” и “Шегини-Медыка”, — говорится в сообщении.

По данным пограничников, причиной такого накопления стало то, что граждане Украины, учащиеся или работающие за границей, пытаются вернуться домой до начала рождественско-новогодних праздников.

“В данное время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше от своей пропускной способности. В частности, через “Шегини” за последние сутки пропустили 2784 транспортные средства и 23 387 человек, а через пункт пропуска “Краковец” — 3366 единиц транспорта и 16 165 пассажиров”, — доложили в ведомстве.

В связи с этим пограничники просят путешественников отслеживать ситуацию при помощи официальных интернет-ресурсов пограничных служб Украины и Польши и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

В свою очередь руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефьодов обвинил в очередях на границе польскую сторону.

“На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. … Для понимания — вот фото/видео со Смильницы онлайн — на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр из их камеры наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет…” — написал глава таможни в Facebook.

По материалам Дело
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