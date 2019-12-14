Более 37 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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Более 37 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.
Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра радиочастот.
“По состоянию на 23 декабря 2019 года – 37 046 мобильных номеров перенесены между операторами связи”, – сообщили в УГЦР.
Напомним, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
Оператор может отказать, если:
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