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Как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексу

Как работодатель сможет увольнять работников по новому Трудовому кодексу

Согласно новому законопроекту о труде, который Минэкономики вскоре планирует вынести на рассмотрение правительства, работодатель по собственному желанию может уволить работника, но должен заплатить заработную плату за два или более месяцев.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в FACEBOOK.

“Вчера я выложил несколько статей нового законопроекта о труде. Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос, при каких условиях имеет право уволить работника руководство компании. В законопроекте написано, что это можно сделать просто по желанию руководства. Но тогда руководство должно заплатить два месяца или больше зарплаты. (Конечно, есть исключения – например, представителей профсоюзов нельзя так уволить и т.д.)”, – написал Милованов.

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По его словам, противники такого увольнения говорят, что нужно защищать работника. Те, кто поддерживает, говорят, что есть много примеров, когда человек просто вредит, и его следует уволить как можно быстрее.

Кроме того, министр изложил текст статьи будущего законопроекта, которая регулирует этот вопрос:

“Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

1) не менее чем за 15 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев;
2) не менее чем за 30 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев;
3) не менее чем за 60 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет;
4) не менее чем за 90 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи, могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшения срока предупреждения.

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4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.

5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора на этом основании, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

По материалам Finance.UA
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