За налоговый долг могут наложить админарест имущества и средств

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К налогоплательщику, который не платит налоговый долг и увеличивает его сумму, может быть применен административный арест имущества и средств.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Житомирской области.
“Применение административного ареста имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения выполнения им его обязанностей”, – говорится в сообщении.
Основаниями для его применения являются:
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На какое имущество может быть наложен арест:
В то же время при наличии налогового долга или задолженности по единому взносу, к должнику применяются штрафные и финансовые санкции, что соответственно увеличивает сумму долга, которую необходимо будет оплатить.
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