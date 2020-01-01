За налоговый долг могут наложить админарест имущества и средств

К налогоплательщику, который не платит налоговый долг и увеличивает его сумму, может быть применен административный арест имущества и средств.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Житомирской области.

“Применение административного ареста имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения выполнения им его обязанностей”, – говорится в сообщении.

Основаниями для его применения являются:

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо намеревается выехать за границу;

налогоплательщик отказывается от проведения документальной проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;

отсутствие разрешений (лицензий) на ведение хозяйственной деятельности, и в случае отсутствия регистраторов расчетных операций;

отсутствует регистрация лица в качестве налогоплательщика в контролирующем органе, или совершает действия по переводу имущества за пределы Украины;

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плательщик отказывается от проведения проверки состояния сохранности имущества, находящегося в налоговом залоге;

налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описи имущества, которое передается в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица, лицо) осуществляет наличные расчеты и/или ведет деятельность, подлежащую лицензированию, отказывается от проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств.

На какое имущество может быть наложен арест:

на любое имущество плательщика, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законом, и средства на счете налогоплательщика.

В то же время при наличии налогового долга или задолженности по единому взносу, к должнику применяются штрафные и финансовые санкции, что соответственно увеличивает сумму долга, которую необходимо будет оплатить.