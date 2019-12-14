Милованов: Экспортной привлекательностью обладают пищевая переработка и IT

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Объявленная правительством большая приватизация не является самоцелью, более важны инвестиции и рабочие места.
Так сказал на подходе журналистов на АО “Турбоатом” министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно связи приватизации и экспортного потенциала.
“Важна не сама приватизация, поскольку она не является самоцелью, важнее рабочие места, а это – инвестиции. Чем больше предприятий отправят товаров на экспорт, тем больше мы получим заказов, а это означает улучшение отношений на рынках, куда нас пока еще не пускают из-за конкуренции. Чем лучше поддержка украинских экспортеров, тем больше поддержка инвесторов”, – отметил Милованов.
По его словам, сейчас экспортную привлекательность имеют пищевая переработка и IT: “Это, в частности, продуктовые программы, программное обеспечение, которое в сочетании с промышленностью дает большой эффект”.
Также Милованов отметил, что рынок земли создают для того, чтобы зашли “длинные и дешевые деньги”, чтобы поднять добавленную стоимость и обеспечить рост зарплаты.
Относительно приватизации АО “Турбоатом”, то Милованов, по его словам, уже говорил об этом с премьером: “Первым вопросом станут отношения с “тяжмашем”, потому что они в одной промышленной цепи. Мы хотим, чтобы пришел инвестор, который будет развивать предприятие, а не так, чтобы убрать его как конкурента. Мы будем смотреть отдельно на каждого потенциального инвестора, потому что это – стратегический объект”.
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