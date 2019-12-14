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Бюджет на дороги увеличат на 20 миллиардов - глава Укравтодора

Бюджет на дороги увеличат на 20 миллиардов - глава Укравтодора

В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта, принятие которых откроет возможность привлечь дополнительное финансирование с внешних рынков на строительство, ремонт и эксплуатацию дорог.

Об этом в FACEBOOK сообщил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

“На сегодняшний день в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из этих денег 31,5 млрд отведено на ремонтно-строительные работы. И каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно, чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны”, – написал он.

По его словам, Укравтодор совместно с Кабмином и Минфином “изыскал возможность увеличить бюджет на ремонт и строительство дорог почти на 20 млрд”. Он добавил, что эти деньги позволят существенно нарастить объемы запланированных работ.

“Что нужно для того, чтобы получить эти деньги? В Верховной Раде зарегистрированы 2 разработанных нами законопроекта – номер 2661 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” и номер 2660 “О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год”, – рассказал Кубраков.

Законопроекты №2660 и 2661 зарегистрировали в Раде 20 декабря. Тексты законопроектов на сайте Рады пока не обнародованы.

По материалам Економічна Правда
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