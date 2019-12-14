Укрпочта с января увеличит тарифы на международные отправления

С января 2020 года АО “Укрпочта” повысит тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

“Меняется стоимость доставки мелких пакетов в страны зоны 1 и зоны 3: для отправки массой до 250 граммов растет на 0,25 доллара, а от 250 граммов до 2 килограммов – на 0,5 доллара”, – отметили в Укрпочте.

То есть для отправлений с учетом сбора за заказной статус (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г – от 6 долл. до 6,3 долл., весом 250-500 г – от 11,4 долл. до 12 долл. Повышение составит 3-5% (тарифы указаны в долл. США без НДС).

Что касается посылок массой от 10 кг, то меняется тариф только для четырех стран: Великобритания, Канада, Россия и США.

В то же время, как отметили в Укрпочте, стоимость доставки в страны Зоны 2 остается неизменной.

Кроме того, Укрпочта нашла возможности не менять тарифы на ключевых направлениях и продуктах доставки на экспорт из Украины и сохранить программу накопительной скидки.

О зонах для международных отправлений можно узнать по ссылке .