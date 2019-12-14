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Компания Google приобрела студию для разработки эксклюзивных игр

Компания Google приобрела студию для разработки эксклюзивных игр

Игровой сервис Google Stadia не стал чем-то революционным в индустрии. Он даже вызвал критику многих пользователей. Все же компания не намерена прекращать работу над проектом и уже собрала команду для создания эксклюзивных игр.

Компания приобрела студию Typhoon Studios, которая состоит из проверенных ветеранов индустрии. Например, глава студии Алекс Хатчинсон работал над играми Batman: Arkham Knight и Splinter Cell, а сооснователь Рейд Шнайдер числился ведущим дизайнером Sims 2 и креативным директором Assassin’s Creed III и Far Cry 4. Google высоко оценил не только умение команды делать интересные игры, но и скорость, с которой они реализовуют свои проекты.

“Они действительно собрали ААА-команду, чтобы получить преимущество в создании игр, которые все ждут. Это лучшая команда ветеранов индустрии ААА, у которых уже сложились отличные рабочие отношения, и они смогут быстро что-то отгрузить”, — сказала Джейд Рэймонд, глава Stadia Games & Entertainment.

Typhoon Studios только недавно присоединилась к Google, так что эксклюзивный проект Stadia еще на раннем этапе разработки и команда ищет новые идеи. Кроме того, если верить Рэймонду, новая игра студии выйдет не скоро и ее релиза не стоит ждать в следующем году. Typhoon — первая эксклюзивная студия Google и теперь компания намеревается приобрести и другие команды.

В данный момент Typhoon работают над Journey to the Savage Planet. Из-за объединения с Google планы команды не поменялись, и игра выйдет 20 января на PlayStation 4, Xbox One и PC в Epic Games Store.

По материалам Комментарии
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