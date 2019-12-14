Французский регулятор оштрафовал Google на 150 млн евро

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Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 150 млн евро ($167 млн) за антиконкурентное поведение и нечеткую рекламную политику на странице Google Ads.
Об этом пишет Reuters.
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Компанию оштрафовали на фоне повышенного внимания к деятельности технологических гигантов, таких как Google, Facebook, Apple и Amazon, со стороны ЕС и США, в частности ввиду их относительно низких налоговых платежей.
В сентябре, как сообщалось, Google согласилась выплатить французским властям около 1 млрд евро для урегулирования «налогового мошенничества», которое продолжалось четыре года.
Google, которая является крупнейшей в мире поисковой системой в интернете, также стала объектом пристального внимания со стороны регуляторов в отношении контента, который она продвигает в поисковике и рекламе.
Изабель де Сильва, глава французского антимонопольного ведомства заявила, что доминирование Google в области онлайн-рекламы было «экстраординарным», поскольку доля американской компании в ней составила около 90%.
Google заявила, что будет обжаловать штраф.
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