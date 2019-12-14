Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн

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20 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении 275 голосами проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в отношении Фонда развития предпринимательства» (№2589) и решила сократить сроки подготовки проекта ко второму чтению.
Что предполагается:
Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы Президента Украины – программы «5-7-9» по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.
Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млрд грн на пять лет.
Процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:
Ранее Finance.ua сообщал, что Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. По словам Зеленского, с первым этапом этой программы станут доступны кредиты для бизнеса.
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