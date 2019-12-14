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Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн

Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн

20 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении 275 голосами проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в отношении Фонда развития предпринимательства» (№2589) и решила сократить сроки подготовки проекта ко второму чтению.

Что предполагается:

  • увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Средства пойдут на финансирование новой бюджетной программы «Фонд развития предпринимательства».
  • средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).

Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы Президента Украины – программы «5-7-9» по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млрд грн на пять лет.

Процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:

  • 5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;
  • 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
  • 9% годовых – для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Ранее Finance.ua сообщал, что Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. По словам Зеленского, с первым этапом этой программы станут доступны кредиты для бизнеса.

По материалам Finance.UA
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