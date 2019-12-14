Для Фонда поддержки предпринимательства в 2020 году выделили 2 млрд грн

20 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении 275 голосами проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в отношении Фонда развития предпринимательства» (№2589) и решила сократить сроки подготовки проекта ко второму чтению.

Что предполагается:

увеличение на 2 млрд грн поступлений в специальный фонд государственного бюджета за счет досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Средства пойдут на финансирование новой бюджетной программы «Фонд развития предпринимательства».

средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).

Законопроект является одной из составляющих реализации инициативы Президента Украины – программы «5-7-9» по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млрд грн на пять лет.

Процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:

5% годовых – если выручка в 25 млн грн и создаются минимум 2 рабочих места;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых – для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн грн.

Ранее Finance.ua сообщал, что Президент рассказал о новой государственной программе для всех украинцев, проживающих за рубежом. По словам Зеленского, с первым этапом этой программы станут доступны кредиты для бизнеса.