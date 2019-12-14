Маркарова объяснила, почему бюджет-2019 недополучил доходы

Недовыполнение доходной части бюджета произошло из-за меньших поступлений по таможне, более крепкого курса гривны и неуплаты части чистой прибыли и дивидендов некоторыми компаниями.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказала министр финансов Оксана Маркарова.

“Есть ряд доходов, по которым у нас есть недовыполнение. В первую очередь – это НДС с ввезенных на территорию Украины товаров, то есть – это доходы таможни. Это недовыполнение довольно значительно в этом году. Во-первых, это ряд решений, которые были приняты после принятия бюджета на 2019 год. Например, в декабре 2018 года была внесена поправка, которая предоставила льготу, которая не была учтена в бюджете на 2019 год, это была льгота на ввоз оборудования на альтернативную энергетику. Такая льгота нам стоила 9 млрд недополученных денег. Вторая причина – это более крепкий, чем заложен, курс гривны к валютам. Поэтому те товары, которые заходят как импорт, с них уплачивалась гораздо меньше пошлина”, – сказала Маркарова.

Она отметила, что падение цены на газ – это позитивный тренд, однако из-за более низкой цены были ниже доходы от его растаможивания. Кроме этого, ряд государственных компаний еще не уплатила в бюджет часть чистой прибыли и дивидендов.

“Суммарно все эти факторы повлияли на то, что были существенные недовыполнения по таможенным платежам”, – сказала министр.

В то же время она добавила, что есть статьи доходов, где есть перевыполнение плановых поступлений.

“Это перевыполнение налога на доходы физлиц, перевыполнение налога на доходы предприятий и других налоговых поступлениях”, – подытожила министр.

Напомним, план поступлений в общий фонд госбюджета за 11 месяцев 2019 года недовыполнен на 5,3%. Даже с учетом уменьшения определенного в росписи планового показателя на 9,8 млрд грн недопоступления доходов общего фонда государственного бюджета (за январь-ноябрь 2019 – ред.) составили 51 млрд грн.