В спортклубе Порошенко проходят обыски

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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе “5 элемент”, конечными бенефициарами которого являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.
Об этом рассказал бизнесмен Гарик Корогодский в Facebook, спикер Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
“Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского.
Налет СБУ (так они представились) на фитнесс 5 элемент… Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку”.
Прямая речь Ивановой: “ГБР проводит обыски при оперативном сопровождении СБУ. Они проходят не только в “5 элементе”. Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях”.
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