В спортклубе Порошенко проходят обыски

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе “5 элемент”, конечными бенефициарами которого являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Об этом рассказал бизнесмен Гарик Корогодский в Facebook, спикер Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

“Ничем не отличается сегодняшний режим от Порошенковского или Януковичского.

Налет СБУ (так они представились) на фитнесс 5 элемент… Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку”.

Прямая речь Ивановой: “ГБР проводит обыски при оперативном сопровождении СБУ. Они проходят не только в “5 элементе”. Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях”.