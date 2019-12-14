0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Смогли бы вы зарабатывать на праздниках? 🥳 (тест)

Смогли бы вы зарабатывать на праздниках? &#129395; (тест)

Одни работают, чтобы отдыхать, другие отдыхают, чтобы работать. (Валерий Афонченко)

Отдых и развлечения были, есть и будут неотъемлемой частью жизни каждого человека. Не удивительно, что индустрия развлечений – один из самых прибыльных и масштабных бизнесов в мире. Люди из года в год охотно тратят свои кровно заработанные именно на развлечения. И хотя некоторым для этого не требуется особого повода, у большинства «режим экономии и ограничений» отключается именно на праздники. Особенно на Рождество и Новый год.

Такое положение дел с успехом используют не только магазины, рестораны и турфирмы, но и популярные в последние годы event-агентства (компании, что занимаются организацией мероприятий и праздников). В предновогоднем тесте от Finance.ua предлагаем вам испытать себя в роли руководителя такого бизнеса и понять: Смогли бы вы зарабатывать на праздниках с помощью event-агентства?

В конце концов, новогодние праздники могут пахнуть не только мандаринками, но и деньгами!

P.s. Warning! В связи с приближающимися праздниками тест получился очень серьезным. Рекомендуем его категорически использовать при экстренной нехватке хорошего настроения.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Тесты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.