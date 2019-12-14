Смогли бы вы зарабатывать на праздниках? 🥳 (тест)

Одни работают, чтобы отдыхать, другие отдыхают, чтобы работать. (Валерий Афонченко)

Отдых и развлечения были, есть и будут неотъемлемой частью жизни каждого человека. Не удивительно, что индустрия развлечений – один из самых прибыльных и масштабных бизнесов в мире. Люди из года в год охотно тратят свои кровно заработанные именно на развлечения. И хотя некоторым для этого не требуется особого повода, у большинства «режим экономии и ограничений» отключается именно на праздники. Особенно на Рождество и Новый год.

Такое положение дел с успехом используют не только магазины, рестораны и турфирмы, но и популярные в последние годы event-агентства (компании, что занимаются организацией мероприятий и праздников). В предновогоднем тесте от Finance.ua предлагаем вам испытать себя в роли руководителя такого бизнеса и понять: Смогли бы вы зарабатывать на праздниках с помощью event-агентства?

В конце концов, новогодние праздники могут пахнуть не только мандаринками, но и деньгами!

P.s. Warning! В связи с приближающимися праздниками тест получился очень серьезным. Рекомендуем его категорически использовать при экстренной нехватке хорошего настроения.