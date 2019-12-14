Украинские КрАЗы будут производить в Африке

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Украинский производитель тяжелых грузовых автомобилей ПАО “АвтоКрАЗ” подписал соглашение с нигерийской компанией Proforce Limited на совместное изготовление военных и гражданских грузовых автомобилей КрАЗ в Нигерии.
Об этом сообщает пресс-служба АвтоКрАЗа.
В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков мирового стандарта, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки. Это совместное предприятие повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, одновременно способствуя технологическому развитию страны.
Стоит отметить, что завод АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.
В Украине стремительно снижается собственное автопроизводство. Так, в ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 ед. автотранспортных средств. Относительно октября выпуск автотранспорта сократился более чем на 40 процентов.
Завод Еврокар собрал в ноябре 441 авто. Выпуск коммерческих автомобилей составил 5 шт., что на 3 шт. больше, чем в ноябре прошлого года, и на 25 шт. меньше показателя октября текущего года.
Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 98 машин, это на четверть больше, чем год назад, и на 21% больше их октябрьского результата. В целом за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 6740 ед. автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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