Украинские КрАЗы будут производить в Африке

Украинский производитель тяжелых грузовых автомобилей ПАО “АвтоКрАЗ” подписал соглашение с нигерийской компанией Proforce Limited на совместное изготовление военных и гражданских грузовых автомобилей КрАЗ в Нигерии.

Об этом сообщает пресс-служба АвтоКрАЗа.

В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков мирового стандарта, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки. Это совместное предприятие повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, одновременно способствуя технологическому развитию страны.

Стоит отметить, что завод АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

В Украине стремительно снижается собственное автопроизводство. Так, в ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 544 ед. автотранспортных средств. Относительно октября выпуск автотранспорта сократился более чем на 40 процентов.

Завод Еврокар собрал в ноябре 441 авто. Выпуск коммерческих автомобилей составил 5 шт., что на 3 шт. больше, чем в ноябре прошлого года, и на 25 шт. меньше показателя октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 98 машин, это на четверть больше, чем год назад, и на 21% больше их октябрьского результата. В целом за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 6740 ед. автотранспортных средств или на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.