Британские автомобильные компании потеряли из-за Brexit более $651 млн

Производство автомобилей в Великобритании в прошлом месяце сократилось почти на 17%, поскольку компании приостановили свои заводы в ожидании Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg.

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С октября выпуск авто в Великобритании уменьшился более чем в четыре раза, поскольку производители автомобилей, в частности Jaguar Land Rover и Toyota Motor Corp., остановили свои линии из-за угрозы разрыва наработанных каналов поставок комплектующих материалов в связи с ожидаемым выходом страны из состава Европейского союза.

По информации Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), компании сокращали объемы производства в течение последних 17 месяцев.

Автопроизводители уже истратили более $651 млн на «непредвиденные расходы», связанные с Brexit.

Как сообщает SMMT, британские автомобильные компании надеются на урегулирование вопроса беспошлинной торговли с ЕС, поскольку 55% ​​их продукта экспортируется именно туда.