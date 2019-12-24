Британские автомобильные компании потеряли из-за Brexit более $651 млн

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Производство автомобилей в Великобритании в прошлом месяце сократилось почти на 17%, поскольку компании приостановили свои заводы в ожидании Brexit.
Об этом сообщает Bloomberg.
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С октября выпуск авто в Великобритании уменьшился более чем в четыре раза, поскольку производители автомобилей, в частности Jaguar Land Rover и Toyota Motor Corp., остановили свои линии из-за угрозы разрыва наработанных каналов поставок комплектующих материалов в связи с ожидаемым выходом страны из состава Европейского союза.
По информации Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), компании сокращали объемы производства в течение последних 17 месяцев.
Автопроизводители уже истратили более $651 млн на «непредвиденные расходы», связанные с Brexit.
Как сообщает SMMT, британские автомобильные компании надеются на урегулирование вопроса беспошлинной торговли с ЕС, поскольку 55% их продукта экспортируется именно туда.
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