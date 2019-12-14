Назван человек года по версии Financial Times

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Гендиректор корпорации Microsoft Сатья Наделла назван человеком года по версии авторитетного бизнес-издания The Financial Times (FT).
Как отмечается, он сумел занять “особое место среди магнатов в сфере технологий” и вернуть Microsoft на вершину компаний этой сферы.
Одним из признаков успеха Наделлы газета назвала то, что в 2019 году его компания редко фигурировала в заголовках прессы. Корпорация сосредоточена на продаже технологий предприятиям, а не потребителям, и в основном работает непублично, “за кулисами”.
За время почти шестилетнего пребывания Наделлы на этом посту совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн.
“Этот потрясающий опыт в создании материальных благ произошел в то время, когда мощь и возможности крупных компаний подвергались более серьезным испытаниям, чем когда бы то ни было ранее”, — пишет FT.
Уроженец южной Индии Сатья Наделла начал работать в Microsoft в 1992 году. Его карьера в компании началась с должности замруководителя подразделения.
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