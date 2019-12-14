Сегодня в обращении появилась монета 5 и новая 50 гривен (фото)

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Сегодня, 20 декабря, Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкоту в 50 грн.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2-гривневой. Ее вес – 5,2 грамма. На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.
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Как будут действовать. Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении.
Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.
Также НБУ водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен.
Обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне. В то же время, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.
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