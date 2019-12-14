Сегодня в обращении появилась монета 5 и новая 50 гривен (фото)

Сегодня, 20 декабря, Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 5 гривен и новую банкоту в 50 грн.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2-гривневой. Ее вес – 5,2 грамма. На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий.

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Как будут действовать. Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении.

Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.

Также НБУ водит в обращение новые банкноты номиналом 50 гривен.

Обновленные банкноты номиналом 50 гривен имеют аналогичный размер, подобную цветовую гамму и содержат основные изображения банкнот соответствующего номинала предыдущих образцов, включая портрет выдающегося государственного деятеля Украины Михаила Грушевского на лицевой стороне. В то же время, новая банкнота имеет усовершенствованную систему защиты, включая улучшенную рельефность элементов печати, более совершенные элементы ультрафиолетовой и инфракрасной защиты.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины изъял из обращения в октябре монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен.

В середине 2020 года вводится 10 гривен. Нацбанк также выпустит в обращение обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен.