Начались тесты совершенно нового электромобиля Fiat 500

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Фотошпионы впервые заметили во время дорожных тестов совершенно новый электромобиль Fiat 500. Его официальная премьера состоится в марте 2020 года на Женевском автосалоне.
Fiat 500 текущего поколения появился в продаже в 2005 году. С тех пор было выпущено более 2 млн. его экземпляров. Однако, времена меняются и автопроизводители сейчас переходят на «зеленые» технологии. Поэтому Fiat 500 нового поколения не получит двигатели внутреннего сгорания. У него будет электрическая силовая установка (в нескольких вариантах).
Судя по шпионским фотографиям, электрическая модель 500 не будет сильно отличаться внешне от своего предшественника. Например, фары у них одинаковы. Впрочем, эту новинку тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому пока не будем делать окончательные выводы о её дизайне.
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