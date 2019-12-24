Изобретение Bosch отучит водителей от смартфонов за рулем

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Сегодня немало новых авто оснащаются системами помощи на дороге, но скоро они получат и функцию слежения за ситуацией в салоне.
С помощью камер, сенсоров и системы на базе искусственного интеллекта бортовой компьютер сможет точно оценивать состояние человека за рулем: не переутомился ли водитель, не слишком ли много отвлекается от дороги и так далее. При тревожных сигналах автоматика остановит транспортное средство.
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Новая система Bosch появится на серийных автомобилях в 2022 году. При этом в Европейской комиссии считают, что до 2038 года этот технология позволит спасти более 25 тысяч жизней и предотвратит меньшей мере 140 тысяч тяжелых травм в одной только Европе.
Чтобы бороться с аварийными ситуациями, Bosch предлагает встроить в руль камеру, которая будет постоянно следить за глазами водителя. Система выдаст предупреждение, если человек будет недостаточно внимательным или сконцентрированным.
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