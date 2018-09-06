Bosch представил новую дизельную технологию (инфографика)

В этом году компания Bosch представила новую дизельную технологию, а вместе с тем и решение проблемы загрязнения окружающей среды. Использование этих разработок позволит сократить выбросы оксидов азота в 10 раз по сравнению с нормами, установленными на 2020 год.

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Автомобиль заводится быстро, имея при этом низкую выхлопную эмиссию.

Блок управления двигателем является мозговым центром автомобиля: минимум 8 миллионов строк кода необходимы для контроля оптимальной работы всех компонентов нового дизеля. Для сравнения, космическому шаттлу необходимо всего 400 000 строк кода.

Для оптимальной конверсии оксида углерода температура выхлопных газов должна составлять 200 °C и более. Однако при вождении в городских условиях такая температура достигается редко. Bosch активно контролирует температуру выхлопных газов с помощью усложненной системы управления температурным режимом.

Температура, количество оксидов водорода и твердые частицы — современные датчики обеспечивают попадание в систему контроля работы двигателя верных данных, в то время как выхлопные газы попадают из камеры сгорания в выхлопную трубу.

AdBlue — это химический раствор, состоящий из мочевины, снижающий содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей. Компания Bosch улучшила устройство дозирования AdBlue и сжигания сажи. Расход мочевины достаточно низкий, приблизительно 1,5 литра на 1000 км.

Раньше выхлопная эмиссия измерялась в лабораторных условиях, а в 2014 году появились надежные передвижные системы измерения. Bosch исследует работу выхлопных систем при вождении в городском, загородном цикле и по шоссе при помощи RDE (оценке работы двигателей в реальных условиях вождения).

По состоянию на сентябрь 2017 согласно закону ЕС, каждый автомобиль должен быть оборудован тестовой системой измерения выхлопной эмиссии RDE.