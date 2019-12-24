D-Fly представила электроскутер Dragonfly Hyperscooter (фото)

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Лондонская фирма D-Fly представила электроскутер под названием Dragonfly Hyperscooter в двух исполнениях. Обе версии могут развивать максимальную скорость в 60 км/ч и имеют запас хода до 46 километров.
Подобные характеристики, как правило, означают высокую стоимость, и Dragonfly здесь не исключение. Модель представлена в трехколесном исполнении и имеет длину 106,2-108,7 см, в зависимости от того, сложен ли самокат или приведен в рабочее положение. Четырехколесная версия лучше трехколесной чувствует себя на грунтовых дорожках и имеет длину 115,2 см.
Dragonfly переводится, как “Стрекоза” (насекомое). Это отражено в дизайне оптики скутеров, а также общей стилистике техно-бионики. D-Fly называет свое смелое творение “суперкаром или роскошным седаном” в мире электрических скутеров.
Скутер Dragonfly имеет несколько режимов движения, включая внедорожный и дрифт. В базовую комплектацию модели входит съемный блок питания, который обеспечивает пробег до 29 км, в то время как дальнобойная версия сможет преодолевать до 46 км на одном заряде. Скутер оснащен системой рекуперации тормозной энергии. D-Fly будет продавать аккумуляторные батареи отдельно, поэтому владельцы транспорта смогут держать запасные блоки питания в рюкзаке и менять их при необходимости.
Электрический кик-скутер имеет не только передние и задние LED-фары, но и сигналы поворотов. Включается ключом. Имеет встроенную сигнализацию, треккер и GPS. Дисплей приборной панели с навигацией и коннект-блоком, который сотрудничает со смартфоном, акустическую систему, отвечающую за воспроизведение музыки и шумового сопровождения самого скутера для оповещения пешеходов. Кроме того, скутеры имеют небольшие хранилища для мелких вещей и держатель для напитков.
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