Puma создала кроссовки для геймеров (видео)

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Производитель спортивной одежды и аксессуаров Puma выпустила коллекцию кроссовок Active Gaming Footware.
Утверждается, что они созданы для геймеров и могут адаптироваться под ногу, что позволит геймеру находиться в обуви в течение многих часов без дискомфорта.
Puma при создании кроссовок консультировалась с про-геймерами, учитывая опыт многочасовых киберспортивных состязаний. Кроссовки Active Gaming Footware обладают уникальной подошвой, подстраивающейся под форму ноги владельца.
Верхняя часть обуви сделана из сетки, пропускающей воздух, а стелька – из комбинированной пены разной плотности по площади подошвы. Новая коллекция рассчитана на игровые турниры. Новинка доступна для заказа по цене $110.
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