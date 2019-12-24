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Puma создала кроссовки для геймеров (видео)

Puma создала кроссовки для геймеров (видео)

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Puma выпустила коллекцию кроссовок Active Gaming Footware.

Утверждается, что они созданы для геймеров и могут адаптироваться под ногу, что позволит геймеру находиться в обуви в течение многих часов без дискомфорта.

Puma при создании кроссовок консультировалась с про-геймерами, учитывая опыт многочасовых киберспортивных состязаний. Кроссовки Active Gaming Footware обладают уникальной подошвой, подстраивающейся под форму ноги владельца.

Верхняя часть обуви сделана из сетки, пропускающей воздух, а стелька – из комбинированной пены разной плотности по площади подошвы. Новая коллекция рассчитана на игровые турниры. Новинка доступна для заказа по цене $110.

По материалам bigmir.net
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