Mercedes выплатит владельцам автомобилей 13 млн. долларов компенсации

В США компания Mercedes-Benz выплатит компенсацию в размере 13 млн. долларов за то, что не сообщала своевременно владельцам автомобилей о начале сервисных кампаний. Еще 7 млн. долларов немецкий автогигант заплатит, если вовремя не выплатит компенсацию.

По данным NHTSA, компания Mercedes-Benz в Соединенных Штатах слишком небрежно относилась к отзывам своих автомобилей. Она не уведомляла своевременно владельцев отзываемых машин о начале сервисной кампании, не предоставляла все отчеты. Кроме того, «Мерседес» в США начал как минимум две сервисные кампании автомобилей позже, чем было нужно.

«Мы ничего плохого преднамеренно не делали. Просто пропустили некоторые сроки. Мы согласились урегулировать эти нарушения», — говорится в пресс-релизе американского офиса Mercedes.

Немецкому автогиганту придется заплатить компенсацию в размере 13 млн. долларов. Еще 7 млн. долларов он заплатит, если вовремя не выплатит компенсацию.

NHTSA порекомендовал «Мерседесу» усовершенствовать систему уведомления владельцев автомобилей о запланированных сервисных кампаниях. Немцы уже пообещали это сделать.