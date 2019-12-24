0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

Mercedes выплатит владельцам автомобилей 13 млн. долларов компенсации

Mercedes выплатит владельцам автомобилей 13 млн. долларов компенсации

В США компания Mercedes-Benz выплатит компенсацию в размере 13 млн. долларов за то, что не сообщала своевременно владельцам автомобилей о начале сервисных кампаний. Еще 7 млн. долларов немецкий автогигант заплатит, если вовремя не выплатит компенсацию.

По данным NHTSA, компания Mercedes-Benz в Соединенных Штатах слишком небрежно относилась к отзывам своих автомобилей. Она не уведомляла своевременно владельцев отзываемых машин о начале сервисной кампании, не предоставляла все отчеты. Кроме того, «Мерседес» в США начал как минимум две сервисные кампании автомобилей позже, чем было нужно.

«Мы ничего плохого преднамеренно не делали. Просто пропустили некоторые сроки. Мы согласились урегулировать эти нарушения», — говорится в пресс-релизе американского офиса Mercedes.

Немецкому автогиганту придется заплатить компенсацию в размере 13 млн. долларов. Еще 7 млн. долларов он заплатит, если вовремя не выплатит компенсацию.

NHTSA порекомендовал «Мерседесу» усовершенствовать систему уведомления владельцев автомобилей о запланированных сервисных кампаниях. Немцы уже пообещали это сделать.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.