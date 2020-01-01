0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 669 0

В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30%, и это является одним из наибольших приростов в Европе.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

ВВП за 12 месяцев уже составляет $145,77 млрд, тогда как МВФ прогнозировал на конец 2019 года только $134,89 млрд.

“Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+$3,68 млрд к ВВП в третьем квартале 2018 года), по результатам третьего квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 26,69%”, – написал Компаниец.

Он отметил, что реальный ВВП за третий квартал вырос на 4,1% (один из самых высоких приростов в Европе в третьем квартале), а дефлятор составил 6,8%.

Экономист добавил, что эти результаты еще можно приписать к результатам правительства Гройсмана и считать условным нулем для правительства Гончарука. “Но самое интересное с приростом ВВП будет в четвертом квартале, темпы прироста ВВП должны будут снизиться после существенного падения промышленности и индекса сельскохозяйственной продукции в начале четвертого квартала”, – написал Компаниец.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.