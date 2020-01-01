В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

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Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30%, и это является одним из наибольших приростов в Европе.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
ВВП за 12 месяцев уже составляет $145,77 млрд, тогда как МВФ прогнозировал на конец 2019 года только $134,89 млрд.
“Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+$3,68 млрд к ВВП в третьем квартале 2018 года), по результатам третьего квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 26,69%”, – написал Компаниец.
Он отметил, что реальный ВВП за третий квартал вырос на 4,1% (один из самых высоких приростов в Европе в третьем квартале), а дефлятор составил 6,8%.
Экономист добавил, что эти результаты еще можно приписать к результатам правительства Гройсмана и считать условным нулем для правительства Гончарука. “Но самое интересное с приростом ВВП будет в четвертом квартале, темпы прироста ВВП должны будут снизиться после существенного падения промышленности и индекса сельскохозяйственной продукции в начале четвертого квартала”, – написал Компаниец.
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